"Proponuję Ci, drogi Dmitriju Anatoljewiczu, byś przestał pić alkohol. Będzie to pożyteczne i korzystne dla Ciebie osobiście, Twojego środowiska oraz kraju" - cytuje Tumaszowa "The Moscow Times".

Rosja. Niespodziewany apel do Miedwiediewa

Autor apelu do byłego prezydenta Rosji przekonuje, że "trzeźwość jest świetnym wyborem, a kraj bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje trzeźwych i trzeźwo myślących przywódców".

Reklama

"Niech Pan Bóg skłoni go (Miedwiediewa - red.) do trzeźwego życia, ale nie tylko jego, a także prezydenta i całą najwyższą władzę w Rosji" - dodał Tumaszow.

Jak informuje "The Moscow Times", apel do Miedwiediewa zbiegł się w czasie z wizytą byłego prezydenta w obwodzie swierdłowskim, dokąd polityk przybył w czwartek.

Jak przypomina niezależny rosyjski portal, doniesienia o chorobie alkoholowej Miedwiediewa krążą w Rosji od wielu lat. W mediach pojawiały się informacje, że polityk miał nawet z tego powodu próbować popełnić samobójstwo.

Putin martwi się o alkoholizm

Tumaszow zaapelował już w liście do Władimira Putina, prosząc go o wprowadzenie na Uralu zakazu spożywania alkoholu.

"Pijaństwo w Uralskim Okręgu Federalnym wciąż szaleje, to musi się skończyć. Dlatego niedawno napisałem list do prezydenta Władimira Putina z prośbą o pomoc we wprowadzeniu prohibicji w obwodach swierdłowskim, czelabińskim i kurgańskim" - mówił w styczniu przewodniczący uralskich abstynentów.

Po wybuchu wojny w Ukrainie Władimir Putin zaczął zwracać większą uwagę na poziom spożycia alkoholu w Rosji.

Według źródeł portalu Meduza rosyjski przywódca porusza ten temat przy różnych okazjach, ponieważ "martwi się", że rosyjscy urzędnicy zaczęli znacznie częściej sięgać po napoje procentowe, aby odreagować stres związany z wojną.

Ale w Rosji upijają się nie tylko urzędnicy, ale i zwykli mieszkańcy.

Z danych, na które powołuje się "The Moscow Times", średnie spożycie wódki w Rosji wzrosło w ubiegłym roku o 4 proc., do 5,2 litra na osobę.

Popyt na wódkę szczególnie gwałtownie wzrósł w regionach Rosji graniczących z Ukrainą - w obwodzie biłgorodzkim (wzrost o 20 proc. od stycznia do sierpnia 2022 r.) i kurskim (wzrost o 16 proc.).