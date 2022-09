Niesamowite natarcie ukraińskich wojsk. Przedarli się 50 km w głąb

- Łączna powierzchnia terytorium przywróconego pod kontrolę Ukrainy na kierunku charkowskim i na kierunku rzeki Boh wynosi ponad 700 km kwadratowych - powiedział na briefingu Hromow, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Sukcesy sił zbrojnych Ukrainy

Na kierunku charkowskim, na północnym wschodzie kraju, siły ukraińskie przesunęły się do 50 km w głąb obrony przeciwnika. Wyzwolono ponad 20 miejscowości. Jak dodał generał Hromow, w wielu miejscach prowadzone są działania filtracyjne.



Na kierunku słowiańskim i kramatorskim w obwodzie donieckim ukraińskie siły przesunęły się po kilka kilometrów, wyzwolono miejscowość Ozerne. Z kolei na północy odzyskano miejscowość Ternovi Pody w obwodzie mikołajowskim.

"Ukraina może w ciągu trzech dni odbić Krupiańsk"

"Siły ukraińskie prawdopodobnie w ciągu 72 godzin odbiją Kupiańsk, poważnie osłabiając, ale nie przerywając całkowicie rosyjskich naziemnych linii komunikacji do Iziumu" - prognozuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W raporcie zaznaczono, że w trakcie trwającego ukraińskiego natarcia w obwodzie charkowskim, wojska ukraińskie zdołały już podejść do Kupiańska, kluczowego węzła logistycznego sil rosyjskich, na odległość ok. 20 km. Według ISW sukcesy Ukraińców na linii Charków-Izium "tworzą rysę w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej i podważają zaufanie do rosyjskiego dowództwa" na skalę niespotykaną od nieudanej rosyjskiej przeprawy przez rzekę Doniec w maju.