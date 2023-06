Oleg Żdanow został zapytany przez agencję UNIAN, czy Zachód przedłuża wojnę w Ukrainie. Ekspert stwierdził nieoczekiwanie, że "Stany Zjednoczone dają Władimirowi Putinowi możliwość postawienia wszystkiego, co może, na polu bitwy".

Zaskakujące słowa Żdanowa: Wojna mogła zakończyć się wcześniej

- Moim zdaniem kraje zachodnie, na przykład Stany Zjednoczone, jako główny hegemon i główny koordynator naszej wojny, mają swój pogląd na tę wojnę. Zadaniem Putina jest sprowadzenie całej rosyjskiej machiny wojennej na pole bitwy. A naszym zadaniem jest ją zmielić - powiedział Żdanow.

Ekspert uważa, że ukraińskie Siły Zbrojne "są niestety uzależnione od dostaw sprzętu i uzbrojenia, choć interesy Ukrainy i Zachodu są zbieżne".

- Stany Zjednoczone dają Putinowi możliwość wystawienia na pole bitwy wszystkiego, co może. Naszym zadaniem jest pokonanie tej grupy. Mogli dać nam broń już zeszłej wiosny. Wszystko mogło się skończyć w tamtym roku. Wciąż nie otrzymaliśmy rakiet dalekiego zasięgu i samolotów, chociaż istnieją wszystkie rozwiązania, wydaje się, że wszystkie przeszkody zostały usunięte - mówił Żdanow.

Kiedy skończy się wojna w Ukrainie?

Oleg Żdanow mówił wcześniej, że Ukraina ma szanse, by do końca 2023 roku powrócić do granic z 1991 roku. Z kolei ukraiński pułkownik w rezerwie i pilot-instruktor wojskowy Roman Switan uważa, że wojna w Ukrainie zakończy się w 2024 roku.

Wołodymyr Zełenski w rozmowie z BBC powiedział tymczasem, że "kontrofensywa przebiega wolniej niż byśmy chcieli".