Niemieckie media: Wśród broni przekazanej Ukrainie granatniki i miny

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

Niemiecki tygodnik "Spiegel" informuje o kolejnych dostawach broni do Ukrainy. To 2450 sztuk ręcznych granatników przeciwpancernych RGW 90, 1600 min przeciwpancernych DM22 oraz 3000 min przeciwpancernych DM31. Zostały one przekazane ukraińskiej armii w ciągu dwóch ostatnich tygodni.

Zdjęcie Ukraiński żołnierz trzyma w ręku lekką broń przeciwpancerną / AFP