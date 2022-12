Amerykański przywódca ma dla Zełenskiego "prezent powitalny, który nie spodoba się Rosjanom" - stwierdza "Bild". Po dziesięciu miesiącach rosyjskiej agresji, Ukraina otrzymuje od USA najnowocześniejszy system obrony przeciwrakietowej Patriot, o który "Zełenski zabiegał od miesięcy, ale Waszyngton wahał się do samego końca".

Jak podkreśla "Bild", to istotny przełom dla Ukrainy, będący w stanie całkowicie zmienić układ sił, szczególnie w wojnie w powietrzu. Ukraina jest obecnie w stanie lepiej niż kiedykolwiek bronić się przed swoim agresywnym sąsiadem. Amerykański gest "zmniejszy (co najmniej) zagrożenie dla terroru rakietowego ze strony Putina, wymierzonego przeciwko infrastrukturze energetycznej i niewinnej ludności cywilnej" - dodaje "Bild".

"Bild": Kreml szaleje

Będzie to dodatkowo "kolejny strategiczny prztyczek dla Putina". Jak przypomina "Bild", obecnie Kreml "szaleje, ponownie grożąc Ukrainie i Zachodowi". "To wszystko bez wątpienia prowadzi do zaostrzenia konfliktu i samo w sobie nie wróży Ukrainie dobrze" - groził rzecznik Władimira Putina i naczelny rosyjski propagandysta Dmitrij Pieskow.

"Kryje się za tym pokrętna kremlowska logika: ponieważ Ukraina wkrótce będzie mogła lepiej bronić się przed rosyjskim terrorem, (Rosja) eskaluje konflikt. Dla przypomnienia: to Rosja napadła na Ukrainę i porywa ukraińskie dzieci. To rosyjscy żołnierze rabują i gwałcą, to rosyjska armia strzela do ludności z dronów" - podkreśla "Bild".

Czym jest system Patriot?

Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) to mobilny, naziemny system, który jest w stanie zestrzelić samoloty, drony (kamikadze), rakiety i pociski manewrujące z dużej odległości. Jest w stanie "kontrolować" do 50 celów jednocześnie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy system trafi na Ukrainę, wcześniej ukraińscy żołnierze zostaną przeszkoleni z jego obsługi "w państwie trzecim".

Użytkownikami systemu Patriot są takie państwa, jak USA, Izrael, Polska, Holandia, Grecja, Arabia Saudyjska, Katar, Jordania, Kuwejt, Japonia, Bahrajn, Szwecja, Rumunia, Hiszpania, Szwajcaria, Korea Południowa, Tajwan i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także Niemcy.

"Jeśli partnerzy z NATO podążą za USA i zintensyfikują dostawy systemów obrony powietrznej z Zachodu (np. dostarczane przez Niemcy IRIS-T), Ukraina może wkrótce zostać objęta gęstą siecią systemów obronnych na dużych obszarach kraju" - zauważa "Bild".

"W rezultacie system Patriot może stać się 'game changerem', decydującym czynnikiem zwrotnym w ramach obrony Ukrainy" - stwierdza "Bild". Rezultatem będzie większa ochrona i bezpieczeństwo ludności Ukrainy oraz jej infrastruktury energetycznej.

Jednocześnie "dla Putina wojna będzie stawać się coraz droższa i coraz bardziej pozbawiona sensu", bowiem rosyjskie ataki terrorystyczne już obecnie są bardzo kosztowne. Z informacji ukraińskiej obrony powietrznej wynika, że zestrzeliła ona w poniedziałek wieczorem nad Kijowem aż 18 z 23 dronów kamikadze.