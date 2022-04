Niemieckie media: Rząd zgodził się dostarczyć Ukrainie wozy bojowe z NRD

Oprac.: Małgorzata Przepióra Ukraina - Rosja

Niemieckie Ministerstwo Obrony wyraziło zgodę na dostawę opancerzonych wozów bojowych z zasobów armii NRD, które obecnie znajdują się w posiadaniu Czech - informuje gazeta "Welt am Sonntag". Jak podkreślono, stanowiły one część standardowego wyposażenia wojsk Układu Warszawskiego. W 2019 Czesi chcieli je sprzedać Ukrainie, ale wtedy Niemcy się na to nie zgodziły.

Zdjęcie Kadeci wsiadają do bojowego wozu piechoty BMP-1 podczas ćwiczeń Ukraińskich Sił Lądowych w 2015 r. / Oleksandr Rupeta/NurPhoto/REX / East News