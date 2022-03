Niemiecki minister o Rosji. "Gorzka wiadomość"

Ukraina - Rosja

Niemcy są krok bliżej do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu po tym, jak minister gospodarki Niemiec Robert Habeck uzgodnił z emirem Kataru długoterminowe partnerstwo energetyczne. To jednak wciąż za mało, co przyznał sam wicekanclerz. - Gorzka wiadomość jest taka, że nadal potrzebujemy rosyjskiego gazu - powiedział Habeck w niedzielę telewizji ARD.

Zdjęcie Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck / TOBIAS SCHWARZ / AFP / East News