Niemiecka prasa o "nieformalnym porozumieniu NATO". Pojawił się wątek Polski

Jak wynika z artykułu zamieszczonego na stronie "Die Zeit", dostawy niektórych rodzajów uzbrojenia (chodzi o ciężką broń bojową: czołgi i myśliwce) dla Ukrainy blokowane są nie bez powodu. Miało bowiem dojść do nieformalnego porozumienia w strukturach NATO, które hamuje taką inicjatywę.

DPA ustaliła w źródłach w Brukseli, że w Sojuszu panuje obawa, że dostawa ciężkiej broni bojowej do Ukrainy może sprowokować Putina i spowodować kroki odwetowe. Choć źródła przyznają, że bezpośrednia konfrontacja między Rosją a NATO jest mało prawdopodobna, NATO wstrzymuje się jednak ze zdecydowanymi działaniami.

Wątek Polski

W tekście pojawia się również nawiązanie do sprawy, która jeszcze w marcu była przedmiotem wielu dyskusji w naszym kraju. Chodziło o spekulacje, jakoby Polska miała dostarczyć Ukrainie myśliwce MiG-29, co szybko zostało zdementowane. DPA wskazuje, że to właśnie nieformalne ustalenia Sojuszu miały być przyczyną zablokowania wspomnianego transferu.

Istnienie nieformalnego porozumienia można wyczytać między wierszami również z wypowiedzi przedstawicieli NATO. - Wojna w Ukrainie jest ohydna, brutalna. Widzimy ofiary cywilne, bombardowania, dewastacje, niszczenie miast. Ale jeśli przekształci się w pełnowymiarową wojnę między NATO a Rosją, doprowadzi do znacznie większych szkód - komentował m.in. szef Sojuszu Jens Stoltenberg w rozmowie z grupą korespondentek europejskich mediów opublikowanej w "Rzeczpospolitej".

- Dlatego mamy obowiązek zachowywać się w sposób, który nie prowadzi do eskalacji. I robimy to, po części wyjaśniając, że udzielamy wsparcia Ukrainie, ale NATO nie jest częścią wojny. Popieramy Ukrainę w utrzymaniu prawa do samoobrony, które jest zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych - dodawał.

Jak ponadto zastrzegają niemieckie media, zmiana dynamiki działań NATO wciąż jest możliwa. Od tygodni mówi się chociażby o dostawach z Niemiec, za brak których kanclerz Olaf Scholz jest krytykowany na politycznej arenie we własnym kraju. Niewykluczone więc, wskazuje "Die Zeit", że kolejne wydarzenia na froncie przyspieszą ostateczne decyzje.