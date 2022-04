Niemiecka minister: Ukraina potrzebuje więcej sprzętu wojskowego

Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec, przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych UE w Luksemburgu podkreśliła, że "Ukraina potrzebuje więcej sprzętu wojskowego, a zwłaszcza broni ciężkiej".

- Przerażające obrazy z Ukrainy pokazały, że ten zaatakowany przez Rosję kraj potrzebuje dodatkowego wsparcia militarnego, aby stawić opór siłom napastnika. Teraz nie ma czasu na wymówki, teraz jest czas na kreatywność i pragmatyzm - podkreśliła Baerbock.

Polityk nie powiedziała, jaką ciężką broń można by dostarczyć z Niemiec na Ukrainę - zauważa agencja dpa.

Umowa na dostawy z Europy Wschodniej zamiast wysyłania Marderów na Ukrainę?

Tymczasem przewodnicząca komisji obrony w niemieckim Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann proponuje, aby zamiast dostaw niemieckich wozów bojowych Marder na Ukrainę, wschodnioeuropejscy partnerzy dostarczyli temu krajowi odpowiedni sprzęt i otrzymali za to rekompensatę od Niemiec.

- Armia ukraińska musiałaby najpierw zostać przeszkolona w zakresie obsługi wozów Marder. Dlatego proponuję, aby nasi wschodnioeuropejscy partnerzy dostarczyli Ukrainie odpowiednie rodzaje broni - powiedziała Strack-Zimmermann w poniedziałek dziennikowi "Rheinische Post".

- Wiele z nich jest produkcji rosyjskiej. Byłyby one natychmiast gotowe do działania i natychmiast nadawałby się do użytku po stronie Ukrainy. Niemcy następnie rekompensują naszym partnerom oddane uzbrojenie odpowiednimi dostawami - powiedziała polityk.