Niemiecka minister obrony przeciw wysłaniu systemów Patriot do Ukrainy. "Do użytku na terytorium NATO"

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

Christine Lambrecht, niemiecka minister obrony, sprzeciwiła się polskiej propozycji wysłania oferowanych Polsce zestawów obrony przeciwlotniczej Patriot do Ukrainy. Jak argumentowała, są one przeznaczone są do użytku na terytorium NATO.

Zdjęcie Niemiecka minister obrony przeciwna przekazaniu systemów Patriot Ukrainie / Ichiro Ohara/Associated Press/East News / East News