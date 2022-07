To, co uważam za całkowicie błędne, to bojkot wszystkiego, co jest kulturą rosyjską - stwierdziła niemiecka minister kultury.

Claudia Roth odniosła się do decyzji burmistrz Nadrenii Północnej-Westfalii, który zakazał ostatnio orkiestrze młodzieżowej gry utworów Czajkowskiego.

- Odbyła się publiczna dyskusja, potem w końcu pozwolono im ją zagrać. Ale oczywiście debata szaleje - mówi Roth.

Niemiecka minister: Nie pozwolę, aby Putin odebrał mi Czechowa

Przyznała, że "istnieje duża niepewność, jak obecnie radzić sobie z kulturą rosyjską". - Uważam, że bojkot jest całkowicie błędny, bo często to rosyjscy artyści starają się zachować ostatnie przestrzenie wolności - stwierdziła minister.

Dodała, że kultura rosyjska jest wielka, czy to muzyka, czy literatura. - Nie pozwolę, aby Putin odebrał mi Czechowa! - podkreśliła.

- Ważne jest, aby nie wierzyć, że istnieje jasna odpowiedź na to brutalne szaleństwo. Ludzie na Ukrainie czują się Europejczykami. Walczą o wolność i prawa demokratyczne, które uważamy za oczywiste. Dlatego też opowiedzieliśmy się za dostawami broni do Ukrainy - dodała.