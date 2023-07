Do tajnego dokument Bundeswehry dotarli dziennikarze niemieckiej gazety "Bild". Z przeanalizowanego raportu wynika, że eksperci niemieckich sił zbrojnych bardzo krytycznie oceniają działania Kijowa w wojnie z Rosją.

Niemcy o ukraińskiej ofensywie. Mocna krytyka

W dokumencie przytoczone zostały rozmaite argumenty, które mają dowodzić, że ukraińskie dowództwo podejmuje nietrafne decyzje, a tym samym marnuje potencjał jednostek szkolonych w krajach sojuszników przez zachodnich ekspertów militarnych.

Pierwszy zarzut odnosi się do liczebności jednostek manewrowych, które atakują dobrze przygotowane rosyjskie pozycje. "Z uwagi na brak odpowiednich sił natarcia Ukraina nie jest w stanie uzyskać niezbędnej przewagi ogniowej" - wynika z tekstu ujawnionego raportu Bundeswehry.

Niemieccy dowódcy podkreślają też, że Ukraina marnuje potencjał przeszkolonych na Zachodzie jednostek, przekształcając je w mniejsze grupy. Przez to formacje te mają stawać się nieefektywne, bo są niezdolne do walki z wrogiem w większych oddziałach, a właśnie do tego miały być przygotowywane.

"Ani zachodnie wyszkolenie, ani lepsza broń, ani duża liczba żołnierzy nie mają wtedy tak dużego znaczenia" - analizuje Europejska Prawda, odnosząc się do zarzutów zawartych w ujawnionym przez "Bild" dokumencie.

Niemieccy dowódcy o Ukrainie. "Zmarnowany potencjał"

Portal przytacza także słowa najwyższego rangą dowódcy wojskowego USA. Mianowicie, generał Mark Milley powiedział w poprzednim tygodniu, że zachodni sojusznicy przeszkolili do tej pory ponad 63 tysiące ukraińskich żołnierzy, z których większość jeszcze nie została włączona w działania bojowe.

Dziennikarze niemieckiego dziennika wskazują także na poważny - powołując się na treść raportu - "problem w strukturach dowódczych ukraińskiej armii".

Wojskowi Bundeswehry stwierdzają w raporcie, że młodsi wojskowi szybciej i efektywniej zaznajamiają się z zachodnią taktyką militarną, czego powiedzieć nie można o starszych i bardziej doświadczonych żołnierzach.

Niemieccy wojskowi krytycznie o wojnie w Ukrainie. "Brak kwalifikacji"

"Z tego powodu część przekazywanych podczas szkoleń informacji nie jest wykorzystywana, bo starsi, którzy dowodzą, i tak wydają rozkazy zgodne ze swoimi przekonaniami i posiadaną od lat wiedzą" - oceniają krytycznie wojskowi.

Dodają też w mocnych słowach, że "niekiedy istotne braki kwalifikacji do dowodzenia, mogą prowadzić do podejmowania częściowo błędnych i niebezpiecznych decyzji".

Przeprowadzona analiza prowadzi niemieckich ekspertów do wniosku, że "potencjał oddziałów wyszkolonych na Zachodzie częściowo zmarnowano". Jak wskazują, to właśnie najprawdopodobniej dlatego obserwujemy powolne tempo ukraińskiej kontrofensywy.

