Niemcy. Szefowie wywiadu ostrzegają przed Rosją. "Niewykluczone są nawet morderstwa polityczne"

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

- Atak Rosji na Ukrainie to "gamechanger" we wszystkich dziedzinach polityki związanych z bezpieczeństwem - oznajmił prezes Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) Thomas Haldenwang. Szefowie służb wywiadowczych Niemiec oskarżyli rządzącego Rosją Władimira Putina o to, że inwazją na Ukrainę dokonał de facto ataku na cały Zachód. Ostrzegli przed dalszymi działaniami Rosji; niewykluczone są nawet morderstwa polityczne w Niemczech - informuje w poniedziałek portal tygodnika "Spiegel".

Zdjęcie Prezes Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) Thomas Haldenwang. / JOHN MACDOUGALL/AFP/East News / East News