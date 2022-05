Schwedt przetwarza ropę dostarczaną wyłącznie rurociągiem Przyjaźń. W sumie to 12 mln ton rocznie. Zakaz jej importu z Rosji oznaczać będzie wstrzymanie produkcji w Schwedt. Skutki odczuwalne będą natychmiast, bo paliwa trafią do stacji benzynowych we wschodnich Niemczech, ale również do polskich dystrybutorów w zachodniej części naszego kraju. Eksperci ostrzegają, że czasowo kierowcy w regionie mogą mieć problem z kupnem benzyny i oleju napędowego, szczególnie gdy zakończy się półroczny okres przejściowy.

Związki zawodowe w rafinerii biją na alarm, również dwie niemieckie partie AfD i Die Linke (Lewica) domagają się w lokalnym parlamencie w Brandenburgii, by niemiecki rząd wymusił od Komisji Europejskiej wyłączenie tej rafinerii z embarga, podobnie jak ma się to stać z Węgrami czy Słowacją. W tym 30 tys. mieście rozbudowanym w czasach NRD właściwie na potrzeby rafinerii i zakładów papierniczych, zapanowała wielka niepewność.

Pomysł na przyszłość rafinerii

Obawy mogą być jednak nieuzasadnione. Z ekspertyzy opracowanej przez naukowców Niemieckiego Instytutu ds. Badania Gospodarki (DIW) wynika, że w niedalekiej przyszłości rafineria w Schwedt będzie mogła pracować nawet gdy kurki z rosyjskim gazem zostaną zakręcone.

Ropę do rafinerii na granicy polsko-niemieckiej można bez problemu dostarczać z portu w Rostocku oraz teoretycznie rurociągiem z Naftoportu w Gdańsku - mówi Interii prof. Claudia Kempfert, jedna z autorek analizy berlińskiego instytutu DIW. Przesył z Polski jest technicznie możliwy, wymaga to jedynie ustania warunków współpracy ze stroną polską. Gdyby taki model został zastosowany, produkcja w zakładach mogłaby się odbywać na poziomie 70 procent.

Ale niemiecki rząd ma jeszcze większy orzech do zgryzienia w sprawie rafinerii PCK w Schwedt. Chodzi przede wszystkim o problemy własnościowe, bo zakład jest w rosyjskich rękach. Większościowym udziałowcem PCK jest państwowa spółka Rosnieft. W Berlinie podjęte zostały już pierwsze kroki, które mają doprowadzić do zmian właścicielskich. Federalne Ministerstwo Gospodarki i Klimatu widzi kilka możliwości, by odsunąć Rosjan od rafinerii. W grę wchodzi oddanie zakładu pod zarząd państwowy lub po prostu wywłaszczenie właściciela, co wymaga jednak zmiany przepisów prawnych.

Planowana transformacja

Dziś wydaje się, że jeden z tych ruchów będzie nieunikniony, ponieważ niemiecki rząd ma długofalowe plany co do rafinerii w Schwedt. Minister gospodarki Robert Habeck, który odwiedził w tym tygodniu kombinat, malował wizję zielonej rafinerii. Miałaby ona w przyszłości w przyszłości produkować wodór i biomateriały. Ale to inwestycja, która wymagać będzie nakładów i czasu. Zdaniem rządu Brandenburgii cała transformacja może potrwać nawet do 10 lat. Na razie planowana jest zmiana kierunków dostaw ropy, na co pozwala istniejąca infrastruktura.

