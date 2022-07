Niemieckie władze od miesięcy były ostro krytykowane za opieszałość w udzielaniu Ukrainie wsparcia obronnego. W czerwcu do kraju ogarniętego wojną trafił jednak ciężki sprzęt z Berlina.

Lista dostaw, które są "w przygotowaniu bądź realizacji" obejmuje szereg systemów ciężkiego uzbrojenia, jak 30 samobieżnych dział przeciwlotniczych typu Gepard, dostarczone właśnie siedem haubicoarmat PzH 2000, trzy wyrzutnie rakiet Mars z amunicją, system obrony przeciwlotniczej Iris-T SLM, radar do lokalizacji artylerii COBRA i dziesięć dział przeciwdronowych.

Do tego ma dojść 4,8 miliona sztuk amunicji do broni palnej, 53 tys. sztuk amunicji do dział samobieżnych oraz 10 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej.

Niemcy: Ukraińcy będą mogli pokonywać wodę w czasie walk

W piątek niemiecki resort obrony poinformował ponadto, że Berlin przekaże Ukrainie 16 mostów czołgowych Biber.

W komunikacie resortu obrony Niemiec czytamy, że dzięki zestawom Biber Ukraińcy będą mogli pokonywać wodę lub inne przeszkody w czasie walki.

Pierwsze sześć mostów czołgowych z Niemiec trafi na Ukrainie jesienią. Kolejne dziesięć Niemcy przekażą Ukrainie w przyszłym roku.

Mosty czołgowe Biber

Biber to niemiecki most czołgowy wykorzystujący podwozie czołgu Leopard 1. Jego produkcja rozpoczęła się w 1975 roku.

Jego most rozkłada się w płaszczyźnie poziomej. Pozwala to ukryć czołg przed nieprzyjacielem, wykorzystując niewysokie przeszkody terenowe, jak krzewy czy wzgórza.



Kilka mostów Biber ma na wyposażeniu m.in. Wojsko Polskie.