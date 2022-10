W poniedziałkowy wieczór w niemieckim Lipsku trwały demonstracje na rzecz pojednania z Rosją, przeciwko sankcjom i wysokim cenom energii.

"Przez centrum miasta przemaszerowało podobno do 2000 osób, wśród których ponownie znaleźli się prawicowi ekstremiści, w tym członkowie ugrupowania Freie Sachsen" - informował "Bild".

"Naziści precz". Skandaliczne okrzyki na demonstracji

Choć według policji wydarzenie przebiegało bez zakłóceń, "szokujące jest nagranie opublikowane na Twitterze, krążące od poniedziałkowego wieczoru".

Nagranie "wywołuje przerażenie" - pisze "Bild". Widać na nim "przepełnionych nienawiścią mężczyzn", którzy krzyczą: "Naziści precz!", "Wy świnie, spie...!" i "Żyjecie na nasz koszt!". Inni uczestnicy stają obok nich i się śmieją.

Reklama

Media: To ciężka obraza, zwłaszcza w tym dniu

"Krzyki skierowane są do ukraińskich uchodźców wojennych i solidaryzujących się z nimi ludzi po drugiej stronie ulicy. Razem zebrali się, by sprzeciwić się świadomemu zbliżaniu się do Rosji. Pojednanie z krajem, który tego samego dnia zabił więcej niewinnych ludzi? To żądanie jest ciężką obrazą, zwłaszcza w tym dniu" - zauważa "Bild".

W odpowiedzi Ukraińscy kontrdemonstranci wznieśli swoje niebiesko-żółte flagi i odpowiadali głośniejszymi śpiewami.