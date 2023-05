Zakaz dotyczy głównie sowieckich miejsc pamięci w dzielnicach Treptow, Tiergarten i Schoenholz.

Oprócz wywieszania flag zabronione będzie również odtwarzanie pieśni marszowych i wojskowych, a także "wygłaszanie wypowiedzi, które ze względu na obecną sytuację mogą oznaczać aprobatę lub gloryfikację" rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ocenie policji wprowadzenie tych obostrzeń ma zapewnić "godne upamiętnienie poległych żołnierzy byłej Armii Radzieckiej".

Berliński dziennik przypomniał, że podobne ograniczenia obowiązywały też w ubiegłym roku. Zakaz został wówczas skrytykowany przez władze Ukrainy, w tym przez ówczesnego ambasadora tego kraju w Niemczech, a obecnie wiceszefa MSZ Ukrainy Andrija Melnyka.

Podobnie jak w 2022 roku restrykcje nie dotyczą dyplomatów i weteranów II wojny światowej - powiadomił "Berliner Morgenpost".

Nocne Wilki z flagami

Przypomnijmy, kilkuset motocyklistów z klubu "Nocne Wilki", popierających imperialną politykę Władimira Putina, wyruszyło w sobotę z Moskwy do stolicy Niemiec. W Berlinie chcą uczcić rocznicę kapitulacji Niemiec w II wojnie światowej.

Ze zdjęć wynika, że do motocykli przymocowano "nie tylko rosyjskie i sowieckie flagi", ale także "literę Z, która symbolizuje wojnę w Ukrainie, oficjalnie określaną przez Kreml jako 'specjalna operacja wojskowa'" - zwraca uwagę "Bild". Co więcej, przejazd nosi nazwę "Trasa Zwycięstwa".

Na czele grupy "stoi Aleksandr Załdostanow, lider i założyciel 'Nocnych Wilków', który nazywa siebie przyjacielem' Putina. Załdostanow jest objęty zachodnimi sankcjami z powodu poparcia dla rosyjskiej aneksji ukraińskiego Półwyspu Krymskiego w 2014 roku, która naruszyła prawo międzynarodowe" - czytamy na portalu.

Trasa "Nocnych Wilków" prowadzi najpierw do Wołgogradu, dawnego Stalingradu. Zwycięstwo Armii Czerwonej nad Wehrmachtem w bitwie o to miasto w latach 1942-1943 stanowiło punkt zwrotny w II wojnie światowej - pisze "Bild". Motocykliści Putina planują także udać się do położonego na wschodzie Ukrainy i częściowo okupowanego przez wojska rosyjskie obwodu donieckiego, gdzie - jak twierdzą organizatorzy - będą rozdawać pomoc humanitarną cywilom i rosyjskim żołnierzom.

9 maja w Berlinie zamierzają obchodzić rocznicę kapitulacji Niemiec w II wojnie światowej.