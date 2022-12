Niemcy. Media: Minister obrony wygadała się w sprawie Patriotów

Ukraina - Rosja

Polska wezwała Berlin do utrzymania oferty przekazania baterii Patriot w tajemnicy, jednak niemiecka minister obrony Christine Lambrecht złamała poufność negocjacji z Warszawą - przekazały niemieckie media. To "podły faul" pani minister - pisze "Bild am Sonntag".

Zdjęcie Wyrzutnia rakietowa Patriot/Zdj. ilustracyjne / Bartosz Krupa / East News