Niemcy: Apel "Zawieszenie broni teraz". Ambasador Ukrainy: Idźcie do diabła ze swoimi radami

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

Naukowcy i artyści w apelu "Zawieszenie broni teraz!" odnoszą się do sytuacji wojennej. W opublikowanym w tygodniku "Zeit" tekście mówią między innymi o tym, że "konsekwencje wojny nie ograniczają się już tylko do Ukrainy", a jej kontynuacja "powoduje ogromne kryzysy humanitarne, ekonomiczne i ekologiczne na całym świecie". Tłumaczą także, że państwa wspierające Ukrainę militarnie muszą zadać sobie pytanie, jaki cel chcą osiągnąć. Apel skomentował ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk: "Powinniście wreszcie iść do diabła".

Zdjęcie Andrij Melnyk / AFP