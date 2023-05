Sołowjow grozi Wielkiej Brytanii. "Skierujemy w nich nasze wojska"

Anton Heraszczenko po raz kolejny zwraca uwagę na propagandowy przekaz w rosyjskich mediach. Wcześniej w czwartek informował o obwieszczeniach Władimira Sołowjowa na antenie publicznej stacji telewizyjnej Rossija 1, który tym razem, po wielokrotnych groźbach wystosowanych wobec Polski, postanowił zagrozić Wielkiej Brytanii.

Stwierdził także, że Rosjanie powinni "zaniechać zakazu testowania broni jądrowej, przeprowadzać testy, pokazać broń nuklearną, którą posiadają, wysadzić coś gdzieś w powietrze". - I skierować nasze Wojska Rakietowe przede wszystkim w Wielką Brytanię. A także wszystkie inne kraje, które zapewniają pomoc. I dać ultimatum: wy dostarczacie pociski, my was bombardujemy. My wierzymy, że jesteście na wojnie, więc was zniszczymy. To wszystko! - przekazał rosyjski propagandysta.