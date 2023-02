Ciało Władimira Makarowa z raną postrzałową głowy zostało znalezione w poniedziałek po południu w jego domu w podmoskiewskim Golikowie, nieopodal miasta Chimki. Rosyjskie media przekazały, na miejsce zdarzenia pierwsza dotarła żona mężczyzny. Ta wezwała syna, a on pomoc medyczną.

Przybyli na miejsce lekarze stwierdzili jednak zgon.

Rosja: Nie żyje generał Władimir Makarow. Wcześniej zwolnił go Putin

Zgodnie z treścią komunikatu policji wynika, że 72-letni były zastępca szefa Głównego Zarządu ds. Zwalczania Ekstremizmu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji popełnił samobójstwo. Obok zwłok leżał półautomatyczny spory karabin Berkut M2, przypominający broń do polowania.

Makarow został zwolniony ze swojego stanowiska w styczniu. Decyzję w sprawie wydał osobiście prezydent Władimir Putin na mocy dekretu.

Według rosyjskiego portalu Sota do zadań Makarowa należało m.in. "polowanie" (represjonowanie - przyp. red.) na działaczy rosyjskiej opozycji i niezależnych dziennikarzy.

Z kolei według ukraińskiej agencji Unian mężczyzna był w głębokiej depresji po tym, jak wyrzucono go z pracy. Jego rodzina miała zeznać w ten sposób przed specjalnie powołaną komisją śledczą. Najbliżsi mieli powiedzieć, że "nie wiedział, co ma ze sobą zrobić", dlatego posunął się do samobójstwa.

Wojna w Ukrainie: Nie żyje generał Dmitirij Uljanow. Zginął na froncie

W środę informowaliśmy o śmierci innego rosyjskiego generała - Dmitrija Uljanowa. Od początku rosyjskiej agresji 24 lutego 2022 roku wojskowy był już na emeryturze, lecz zgłosił się do armii jako ochotnik.

44-latek pełnił w Ukrainie służbę dowódcy pułku piechoty zmotoryzowanej z Tatarstanu. Informację o jego śmierci podały dwa niezależne źródła na Telegramie. Uljanow był 11. rosyjskim generałem, który zginął na froncie.