Jak informuje oficjalny kanał Telegram Wilków da Vinci, w trakcie misji bojowej wykonywanej na kierunku charkowskim zginęło pięciu żołnierzy. Jednym z nich był właśnie Ołeksij Naida działający pod pseudonimem "Cichy".

"Na kierunku Charkkowa zginęli nasi towarzysze - Wołodymyr "Elektrik" Paraszczyszyn, Jurij "Kris" Krisa, Jewhen "Żeka" Świtlicznyj, Ołeksij "Tyhij" Najda. Bronili Ojczyzny i oddali jej to, co najcenniejsze - życie. Śmierć każdego wojownika to wielka strata dla narodu, śmierć każdego Wilka to wielka strata dla stada. Pamiętamy i mścimy się! Honor, bracia" - czytamy.

O Ołeksiju Naidzie głośno zrobiło się w momencie opublikowania filmu z walk na kierunku bachmuckim. Na blisko 11-minutowym nagraniu widać wymianę ogania z siłami rosyjskimi.

Eksperci oglądający film nie mieli wątpliwości, że dowodzący swoim oddziałem "Cichy" wykonał swoją pracę wręcz wzorowo, pomimo, że nie był zawodowym żołnierzem.