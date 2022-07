Informację o śmierci Thalito do Valle przekazał brytyjski "Daily mail". Dziennikarze przypominają, że jeszcze przed wojną w Ukrainie znana modelka i snajperka walczyła m.in. z Państwem Islamskim na terenie Iraku. Tam też przeszła szkolenie snajperskie.

Ukraina. Thalito do Valle nie żyje

Portal podkreśla również, że Thalito do Valle sama zdecydowała się na walkę u boku Ukraińców, mimo że mogła wieźć spokojne życie w Brazylii.

Kobieta miała zginąć w wyniku ostrzału rakietowego na jeden z bunkrów w Charkowie, który od początku wojny jest jednym z głównych celów Rosjan.

Modelka-snajperka nie żyje. Zginęła w rosyjskim ostrzale

Jak informuje "Daily Mail", Thalito do Valle nie była jedyną obywatelką Brazylii, która zginęła w rosyjskim ataku. Śmierć miał ponieść również 40-letni Douglas Burigo, który wrócił do bunkra, aby znaleźć do Valle.

Modelka-snajperka na froncie spędziła trzy tygodnie. Regularnie informowała opinię publiczną o swoich działaniach. W serwisach społecznościowych zamieszczała m.in. swoje zdjęcia ze sprzętem wojskowym.

Po powrocie z Ukrainy planowała opublikować książkę o swoich przeżyciach na linii frontu.