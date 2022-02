"Nie wyobrażamy sobie przyszłości UE bez Ukrainy". Terlecki w Kijowie

Wicemarszałek Ryszard Terlecki wraz z delegacją polskich posłów przebywa w środę w z wizytą w Kijowie. Głównym celem wizyty jest okazanie wsparcia i solidarności z narodem ukraińskim.

- Delegacja polskiego Sejmu przyjechała tutaj, żeby powiedzieć, że wszystkie główne siły polityczne w Polsce opowiadają się stanowczo za suwerennością i integralnością terytorialną Ukrainy. W ten symboliczny sposób chcemy to naszym przyjaciołom ukraińskim okazać - powiedział Terlecki podczas konferencji prasowej po spotkaniu z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem.

Ryszard Terlecki: Nie wyobrażamy sobie przyszłości UE bez Ukrainy

Wicemarszałek poinformował, że decyzję o wizycie w Kijowie podjął po doniesieniach sojuszniczych wywiadów o spodziewanej agresji i zagrożeniu 16 lutego. - Nie wyobrażamy sobie bezpieczeństwa Europy bez bezpieczeństwa Ukrainy. Nie wyobrażamy sobie przyszłości UE bez Ukrainy. Nie wyobrażamy sobie przyszłości NATO bez Ukrainy - mówił Terlecki.

Zapewnił przy tym, że w przyszłości Polska będzie stanowczo wspierać Ukrainę.

Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że tydzień temu polski Sejm i Senat przyjęły uchwały, "w których apelujemy do wszystkich organizacji międzynarodowych, ale szczególnie do Unii Europejskiej, do Paktu Północnoatlantyckiego o to, żeby stanowczo sprzeciwiały się sowieckim zakusom wobec Ukrainy".