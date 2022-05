"Nie wracajcie do miasta. To droga w jedną stronę". Mer Mariupola apeluje

Ukraina - Rosja

- To droga w jedną stronę - powiedział doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko, komentując zachęty Rosjan do wracania "po rzeczy" do miasta. Jak dodał, okupanci dokonują w Mariupolu rotacji: bojownicy tzw. Donieckiej Republiki Ludowej są zmieniani przez żołnierzy Rosgwardii i czeczeńskich bojowników Ramzana Kadyrowa. - Posterunki są już nawet na drogach gruntowych, co wyklucza możliwość ucieczki z Mariupola - dodał.

Zdjęcie Zniszczony Mariupol; widok na kombinat Azowstal / STRINGER / AFP / East News