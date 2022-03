"Nie pozwólcie Putinowi zamienić Ukrainy w Syrię". Apel do ministrów NATO

W piątek na Twitterze pojawił się wpis Dmytro Kułeby, który zaapelował do ministrów spraw zagranicznych krajów NATO, by nie pozwolili Putinowi zamienić Ukrainy w drugą Syrię. Jego zdaniem nie jest jeszcze za późno, a Ukraina jest gotowa do walki, niezbędne jest jej jednak wsparcie partnerów z zachodu.

- Jesteśmy gotowi do walki. Będziemy dalej walczyć. Ale teraz potrzebujemy partnerów, którzy pomogliby nam w konkretnych, zdecydowanych i szybkich działaniach" - napisał Kułeba.

Minister dodał, że jest przekonany, że kiedy nadejdzie taki czas, kraje zachodu będą chciały dać Ukrainie dosłownie wszystko co potrzebne, aby Putin nie uderzył w Europę i nie zamienił jej w Koszmar. "Mam nadzieję, że wtedy nie będzie za późno" - podkreślił Kułeba.

Wojna na Ukrainie. "NATO nie jest stroną konfliktu"

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO w trakcie piątkowego spotkania szefów dyplomacji państw sojuszu powtórzył, że NATO nie jest stroną konfliktu na Ukrainie. Dodał przy tym, że sojusz ma obowiązek "zapewnienia, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu i nie rozprzestrzeni się on poza Ukrainę. To byłoby jeszcze bardziej niszczycielskie i niebezpieczne".