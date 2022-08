"Nie ma litości dla Ukraińców". MSZ Austrii wzywa rosyjskiego dyplomatę

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

Austriackie MSZ wezwało stałego przedstawiciela Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Michaiła Ulianowa do stawienia się w niedzielę w siedzibie resortu. Rosjanin wywołał oburzenie wpisem na Twitterze, w którym wiadomość o nowej pomocy wojskowej USA dla Ukrainy skwitował słowami "Nie ma litości dla Ukraińców!". Władze Ukrainy uznały to za wezwanie do ludobójstwa.

Zdjęcie Ambasador Rosji w Austrii Michaił Ulianow / AP/Associated Press / East News