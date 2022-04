"Embargo na surowce z Rosji (dotyczące gazu, ropy, węgla) powinno być wprowadzone jak najszybciej. Wiemy że musimy oszczędzać ropę i gaz, dlatego razem z Bartoszem Grucelą i Maciejem Szlinderem chcemy wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej" - napisała w mediach społecznościowych posłanka partii Razem Paulina Matusiak.

"Żeby skłonić ludzi do przesiadania się z prywatnych aut w tramwaje czy autobusy, państwo musi stworzyć ku temu odpowiednie warunki. To obowiązek państwa, bo mniejsze zużycie paliwa to dzisiaj polska racja stanu. Nie ma lepszej zachęty do zmiany tych nawyków niż bezpłatna komunikacja miejska" - dodaje posłanka we wpisie.

Pomysł bezpłatnej komunikacji miejskiej politycy Razem przedstawili podczas konferencji prasowej w Sejmie.

