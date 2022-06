"Nie atakujemy celów cywilnych". Putin komentuje ostrzał centrum handlowego

Nasza armia nie atakuje celów cywilnych. Mamy wszelkie możliwości, by wiedzieć, gdzie co się znajduje - stwierdził prezydent Rosji Władimir Putin komentując atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku na Ukrainie. W wyniku eksplozji wywołanej uderzeniem rosyjskiej rakiety zginęło co najmniej 20 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Zdjęcie Centrum handlowe w Krzemieńczuku po rosyjskim ataku / GENYA SAVILOV / AFP