Dwa rosyjskie myśliwce Su-27 przechwyciły trzy brytyjskie samoloty w pobliżu rosyjskiej granicy - przekazało w poniedziałek wieczorem rosyjskie ministerstwo obrony. Maszyny miały nadlecieć znad Morza Czarnego.

Według komunikatu w pobliżu rosyjskiej granicy przechwycono samolot zwiadowczy Boeing RC-135 oraz dwa myśliwce Typhoon. "Gdy zbliżyły się do nich rosyjskie myśliwce, zagraniczne samoloty wojskowe zawróciły znad granicy państwowej Federacji Rosyjskiej" - przekazał rosyjski resort, cytowany przez państwową agencję TASS.

Brytyjskie maszyny przechwycone przez Rosjan. Pokazano nagranie

Ministerstwo Obrony opublikowało film z przechwycenia brytyjskich maszyn. Akcja rosyjskiego lotnictwa miała zostać przeprowadzona w pobliżu okupowanego przez Rosjan Krymu.

Boeing RC-135 to samolot zwiadowczy amerykańskiej produkcji. Maszyna przeznaczona jest do rozpoznania fotograficznego i elektronicznego. Myśliwce Typhoon to wielozadaniowe samoloty myśliwskie służące do obrony powietrznej i ataków celów naziemnych. Oba typy maszyn znajdują się na wyposażeniu Królewskich Sił Powietrznych.