Negocjacje z Rosją. Media: Administracja Bidena zachęca Ukrainę do pokazania otwartości

Oprac.: Małgorzata Przepióra Ukraina - Rosja

"The Washington Post" podaje, że administracja amerykańskiego prezydenta Joe Bidena ma zachęcać władze Ukrainy do zmiany stanowiska w sprawie potencjalnych negocjacji z Rosją. Urzędnicy nieoficjalnie mają sugerować Ukraińcom zasygnalizowanie otwartości na rozmowy z Putinem i rezygnację z postulatu, że będą one możliwe dopiero po odsunięciu go od władzy - podaje Reuters.

Zdjęcie Joe Biden / KAMIL KRZACZINSKI / PAP/EPA