Nawet 15 tys. białoruskich żołnierzy gotowych do walki w Ukrainie

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Ukraina - Rosja

Ok. 10-15 tys. białoruskich żołnierzy jest gotowych do udziału w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie - poinformował w czwartek gen. Ołeksij Hromow, przedstawiciel sztabu generalnego ukraińskiej armii. W jego ocenie, jednym z czynników, który zachęca do udziału w tzw. "operacji specjalnej" jest atrakcyjny żołd.

Zdjęcie Białoruscy żołnierze podczas parady w Mińsku / SERGEI GAPON / AFP