"Każdy, kto wybiera drogę zła, sam siebie niszczy. Kto wysyła kolumny wojsk, aby niszczyły życie w innym kraju i nie może powstrzymać ich przed ucieczką i zdradą. Kto terroryzuje rakietami, a kiedy są zestrzeliwane, upokarza się, by przyjąć drony Shahed. Kto gardzi ludźmi i rzuca setki tysięcy na wojnę, by ostatecznie zabarykadować się w rejonie Moskwy przed tymi, których sam uzbroił" - napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski.

Dodał, że Rosja przez długi czas maskowała słabość i głupotę swojego rządu za pomocą propagandy.

Bunt Prigożyna w Rosji. Zełenski: Nasi żołnierze wiedza, co robić

"Teraz jest tyle chaosu, że żadne kłamstwo nie jest w stanie tego ukryć. A wszystko to przez Moskwę, która raz po raz straszy od 1917 roku, chociaż nie jest w stanie doprowadzić do niczego innego, jak tylko do tego" - stwierdził Zełenski.

Podkreślił, że "słabość Rosji jest oczywista, słabość na pełną skalę". "Im dłużej Rosja trzyma swoje wojska i najemników na naszej ziemi, tym więcej chaosu, bólu i problemów będzie miała później dla siebie. Jest to oczywiste" - uznał głowa ukraińskiego państwa.

"Ukraina jest w stanie uchronić Europę przed rozprzestrzenianiem się rosyjskiego zła i chaosu. Zachowujemy naszą odporność, jedność i siłę. Wszyscy nasi dowódcy, wszyscy nasi żołnierze wiedzą, co robić. Chwała Ukrainie!" - napisał Zełenski.