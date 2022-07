Naprawa turbiny do Nord Stream 1 nie była przyczyną ograniczenia dostaw gazu z Rosji do Niemiec

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

Serwisowanie turbiny do gazociągu Nord Stream 1 nie było przyczyną ograniczenia dostaw gazu do Niemiec przez rosyjski koncern Gazprom - przekazało w poniedziałek ministerstwo gospodarki RFN. Turbina była serwisowana w Kanadzie. Urządzenie wysłano w niedzielę samolotem do Niemiec.

Zdjęcie W poniedziałek Reuters poinformował, że prace naprawcze nad turbiną zostały zakończone / AP/Associated Press / East News