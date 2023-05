Na froncie wojennym trwa oczekiwanie na spodziewaną ukraińską kontrofensywę . Politycy w Kijowie apelują o nowe dostawy broni oraz komentują zaangażowanie w pomoc innych państw.

Szef MSZ Węgier: Zapłaciliśmy za tę wojnę wysoką cenę

Wołodymyr Zełenski skomentował w wywiadzie dla nordyckich mediów poczynania Węgrów. Podkreślił, że zachowanie Budapesztu jako członka NATO jest "niewłaściwe". Ripostę w mediach społecznościowych zamieścił szef MSZ Węgier Péter Szijjártó.

"Węgrzy zapłacili już za tę wojnę niezwykle wysoką cenę" - napisał Szijjártó na Facebooku. "W tej wojnie zginęło kilku Węgrów - członków społeczności węgierskiej na Zakarpaciu" - podkreślił polityk.

"Jeśli to stwierdzenie oznacza: "Z całym szacunkiem dziękuję Węgrom za przyjęcie i opiekę nad ponad milionem uchodźców z Ukrainy i z szacunkiem dziękuję im za dalsze wysyłanie pomocy", to "nie ma za co i możesz na nas liczyć w przyszłości" - zakończył minister.

Orban przeciwny Ukrainie w NATO

"Ukraińska Prawda" przypomina, że premier Węgier Viktor Orban wyraził oburzenie w mediach społecznościowych po słowach sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w Kijowie.

Stoltenberg zapewniał podczas konferencji prasowej, że Ukraina powinna w przyszłości zostać członkiem Sojuszu .