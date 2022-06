Ciekawostki Tylko cztery dni pracy w tygodniu. Największy taki eksperyment na świecie

Zdjęcie "Napalm Girl" zostało wykonane w okolicach wioski Trảng Bàng przez fotografa Associated Press, Nicka Uta. Na wioskę chwilę wcześniej spadły bomby z napalmem. Atak miał wypędzić z wioski komunistyczne siły, jednak ofiarami stali się mieszkańcy wioski. Dokładnie 50 lat później CNN sprawdza, jak dziś żyje i co ma do powiedzenia główna bohaterka tych wydarzeń, m.in. o wojnie w Ukrainie.

Historia "Napalm Girl" i ubrania, które spłonęły od ognia

Historia "Napalm Girl" dzieje się ponad 80 kilometrów od Sajgonu (dziś Ho Chi Minh). Armia Wietnamu Południowego próbuje wypędzić z Trảng Bàng siły komunistyczne i otworzyć pobliską autostradę. W powietrze wzbijają się samoloty Skyraider, które obrzucają pozycje wroga napalmem. Substancją, której temperatura płomieni wynosi ponad 1200 °C, a ściana ognia przemieszcza się szybciej niż biegnący człowiek.

Dziewięcioletnia Kim Phuc i jej rodzina chronią się w buddyjskiej świątyni. Słysząc nad głową samoloty własnej armii, żołnierze południowowietnamscy wzywają wszystkich do ucieczki, obawiając się ataku. Grupa zostaje pomylona z wrogiem. Kim wspomina ten tragiczny dzień:

„Odwróciłam głowę i widziałam samoloty i zobaczyłam, jak spadają cztery bomby. Wtedy nagle wszędzie wybuchł ogień, a moje ubrania spłonęły od ognia. W tym momencie nie widziałam nikogo wokół siebie, tylko ogień. Wciąż pamiętam, co myślałam. Pomyślałam, że mój Boże, spaliłam się, będę brzydka, a ludzie zobaczą mnie inaczej. Byłam przerażona" - mówi Phan Thi Kim Phuc.

Kim jest tak gorąco, że zdziera z siebie resztki ubrania i biegnie z innymi dziećmi autostradą Route 1.

Zdjęcie "Napalm Girl" obiega świat

Tą samą drogą porusza się 21-letni wietnamski fotograf Nick Ut, który był jednym z kilku dziennikarzy w okolicach wioski. Jak będzie później relacjonował, jego uwagę zwrócił krzyk Kim, która krzyczała po wietnamsku "Za gorąco! Za gorąco!" - mówił podczas jednej z rozmów:

"Kiedy zrobiłem jej zdjęcie, zobaczyłem, że jej ciało zostało mocno spalone i chciałem jej od razu pomóc. Postawiłem cały mój sprzęt fotograficzny na autostradzie i pokryłem jej ciało wodą" - relacjonuje Ut.

Młody fotograf natychmiast reaguje i furgonetką zawozi dzieci do pobliskiego szpitala, gdzie Kim i innym udzielana jest pomoc. Kiedy pokazuje współpracownikom wywołane zdjęcie, wszyscy mówią, że otrzyma Pulitzera. Nie mylą się - w 1973 roku Ut otrzymał nagrodę Pulitzera, a obraz zostaje uznany za zdjęcie roku po tym, jak pojawia się na pierwszych stronach ponad 20 czołowych amerykańskich dzienników.

Zdjęcie Zdjęcie wykonane przez fotografa Nicka Uta, 8 czerwca 1972 roku. Skyraider zrzuca bombę napalmową na wioskę Trảng Bàng. / AP Photo/Nick Ut / © 2022 Associated Press

"Napalm Girl" symbolem nadziei

Kim spędza w szpitalach 14 miesięcy, lecząc się z powodu rozległych obrażeń. Dwóch jej kuzynów nie przeżyło bombardowania napalmem. Zdjęcie, które popularnie nazywane jest "Napalm Girl", decyduje o jej przyszłym życiu. Po wojnie Kim chce zostać lekarką, jednak komunistyczny rząd Wietnamu szybko usuwa ją ze szkoły medycznej i wykorzystuje w kampaniach propagandowych.

Kim wspomina dziennikarzy przyjeżdżających zza oceanu, którzy chcą usłyszeć jej historię. Po latach przyznaje, że chciała wtedy zniknąć. Czuła wstyd i nie potrafiła wybaczyć wietnamskiemu fotografowi za uderzające brutalnością zdjęcie, które zmienia jej życie. Spokój i ukojenie przychodzą dopiero w 1992 roku, kiedy Kim otrzymuje azyl polityczny w Kanadzie.

Tu poczuła natchnienie do wykorzystania swojej osobistej tragedii. Pisze książkę o swoich doświadczeniach i zakłada Kim Foundation International, organizację charytatywną niosącą pomoc dzieciom wojny. Została mianowana ambasadorem dobrej woli ONZ i wygłasza przemówienia na całym świecie na temat jej historii życia i siły przebaczenia. Za swoją działalność otrzymuje liczne nagrody.

"Napalm Girl" z przesłaniem dla Ukrainy

Po latach operacji i terapii Kim nadal odczuwa negatywne skutki oparzeń. Niedawno przeszła zabiegi laserowe w USA, mimo to wciąż odczuwa ciągły ból z powodu obrażeń. Od tragicznych wydarzeń w Trang Bang mija już pół wieku i dziś Kim ma dwoje własnych dzieci. Jak sama przyznaje, nie czuje się już ofiarą wojny i jest wdzięczna za zdjęcia, który zrobił Ut:

„Jestem dumna, że z czasem stałam się symbolem pokoju. Dużo czasu zajęło mi przyjęcie tego jako osoby. Ten obraz zawsze będzie służył jako przypomnienie niewypowiedzianego zła, do którego zdolna jest ludzkość. Mimo to wierzę, że pokój, miłość, nadzieja i przebaczenie zawsze będą potężniejsze niż jakakolwiek broń”.

W ostatnim czasie "Napalm Girl" dzieli się też swoim przesłaniem, tym razem w kontekście wojny i śmierci w Ukrainie. Z okazji 50. rocznicy powstania zdjęcia w dniu 8 czerwca, ponownie przeżyła wydarzenia stojące za zdjęciem, a jego efekty możemy poznać w gościnnym eseju dla New York Times.

Jak przyznała, choć myśl o dzieleniu się obrazami rzezi, zwłaszcza dzieci, może wydawać się nie do zniesienia, trzeba podjąć się konfrontacji z brutalnością wojny w Ukrainie. Stając się 50 lat temu symbolem tragedii wojny mówi dziś, że taka forma przekazu jest niezbędna. Jak podkreśla na łamach New York Times - "Łatwiej jest ukryć się przed realiami wojny, jeśli nie widzimy konsekwencji".

