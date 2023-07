- Dlatego saperzy czołgają się i szukają min, polegając na swojej spostrzegawczości - wskazał rozmówca "Washington Post".

Reznikow prosi o pomoc, Putin ogłasza sukces

Minister obrony Ukrainy wystosował pismo do sojuszników Ukrainy na Zachodzie, by wsparli Kijów sprzętem inżynieryjnym, mogącym niszczyć miny.

- My się przygotowywaliśmy, ale Rosjanie też się przygotowywali. Zdają sobie sprawę, że sprzęt inżynieryjny obecnie rozwiązuje kluczowy problem i zmienia sytuację, dlatego chcą najpierw go zniszczyć w całości. Skierowałem do naszych partnerów kolejny list, by obecnie skoncentrować się na tym - powiedział zaznaczył Ołeksij Reznikow.

W niedzielę o ukraińskiej kontrofensywie mówił też Władimir Putin. Udzielił wywiadu w programie "Moskwa Kreml Putin" na kanale Rossija 1. - Wszystkie próby wroga mające na celu przebicie się przez naszą obronę, (...) zakończyły się niepowodzeniem podczas całej ofensywy - wskazał prezydent Rosji.

Putin odmówił skomentowania jakie będą dalsze kroki rosyjskiej armii. - Powiem wam osobno, kiedy kamery zostaną wyłączone - powiedział do dziennikarzy.

