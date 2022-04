Jak przekazała Straż Graniczna, we wtorek funkcjonariusze odprawili niemal 24 tys. podróżnych, a w środę do godziny 7 rano - 5,5 tys. osób.

Wojna w Ukrainie. Straż Graniczna podaje dane

"Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2,7 mln osób. Wczoraj tj. 12.04 funkcjonariusze SG odprawili prawie 24 tys. podróżnych - to niewielki spadek, bo o 0,2 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym. Dzisiaj do godz. 07.00 rano 5,5 tys. - wzrost o 8 proc." - przekazała w środę na Twitterze Straż Graniczna.

Jak dodano, "w dniu 12.04 z Polski do Ukrainy wyjechało 17,7 tys. osób".

Środa jest 49. dniem agresji Rosji na Ukrainę.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO