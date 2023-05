Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywa z wizytą w Berlinie, do którego udał dzień po dotarciu do Włoch, gdzie spotkał się z papieżem Franciszkiem, premier Giorgią Meloni oraz prezydentem Sergio Mattarellą.

Ukraiński przywódca w niedzielę otrzymał Nagrodę Karola Wielkiego. Podczas ceremonii obecny był również premier Polski Mateusz Morawiecki, który odczytał laudację.

- Po 24 lutego stało się jasne, że doszło do zaburzenia dwóch wizji (...). Odpowiedź narodu ukraińskiego na rosyjką inwazję pokazała, jak silnie można się przeciwstawiać i jednoczyć - oświadczył premier Mateusz Morawiecki przed przyznaniem ukraińskiemu przywódcy nagrody. Stwierdził, że Ukraina broni wolności Europy na granicach.

Mateusz Morawiecki dodał, że to właśnie Ukraina "broni naszej wolności na granicach Europy". - Akwizgran to miasto symbolizujące jedność Europy, to właśnie tutaj znajduje się grób Karola Wielkiego.

Nagroda Karola Wielkiego dla Zełenskiego. Morawiecki: To jeden z największych przywódców

- Od czasów Winstona Churchilla nie było takiego przywódcy (...). W pierwszych godzinach inwazji okazało się, że Zełenski to wielki europejski przywódca, w ciągu 24 godzin stał się bohaterem. To jeden z największych przywódców XXI wieku. Jego męstwo przypomniało przywódcom UE, jak ważna jest niepodległość - kontynuował.

Jak zaznaczył Morawiecki, "dzięki postawie Zełenskiego nie udało się zdestabilizować naszego regionu, ani żadnego innego". - Dzięki niemu możemy się uczyć, czym jest przywództwo. Jeżeli ponad wartościami równości nie przeważyłyby chęci dominacji, prawdopodobnie nie byłoby dzisiaj wojny - dodał.

- Myślenie politycznie (Rosji - red.) nijak się ma do kategorii moralnych. To jest kolejny przejaw starcia dobra ze złem i to dobro ma twarz Zełenskiego i ukraińskich obrońców - podkreślił premier Morawiecki.

Dzisiejsza ceremonia to kolejny symbol integracji Ukrainy z europejską rodziną. - Europa będzie jedynie w pełni zjednoczona, wówczas, gdy Ukraina stanie się jej pełnoprawnym członkiem. (...) Tak długo jak Ukraina bije się za nasza wolność, tak długo bije serce Europy - mówił premier.

- Dajmy dzisiejszemu laureatowi coś więcej niż tylko nagrodę, dajmy mu nasze pełne wsparcie, tylko tak wzmocnimy nasze bezpieczeństwo.

Premier Polski przywołał również graffiti na ścianie w stolicy Niemiec, "to również nasza wojna" - jak podkreślił ten napis w centrum Berlina pokazuje, ze jest to wspólna sprawa.