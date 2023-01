"Nadszedł moment, aby papież odwiedził Ukrainę"

Oprac.: Artur Pokorski Ukraina - Rosja

Uważam, że nadszedł moment, aby papież odwiedził Ukrainę i dał w ten sposób bardzo mocny sygnał, że to Rosja musi zatrzymać to, co zaczęła - powiedział w sobotę we włoskiej telewizji Tg24 szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. W dniu zmasowanych rosyjskich ataków, między innymi na Dniepr, obwód lwowski i charkowski, podkreślił, że Rosjanie zabijają cywilów i niszczą infrastrukturę.

Zdjęcie Papież podczas bożonarodzeniowego orędzia / Polsat News