Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) nadejście lata "zaskoczyło" rosyjskich wojskowych. SBU publikuje nagranie podsłuchanej rozmowy, w której żołnierz z Rosji skarży się na brak wody i zbyt ciepły mundur, wydany na jesieni.

SBU przechwyciła rozmowę z rosyjskim wojskowym

"Rosjanie planowali zająć Ukrainę jeszcze w lutym i trafili na nasze terytorium w ciepłych mundurach, a nowych im nikt nie dowozi" - skomentowała SBU na Telegramie, gdzie opublikowane zostało nagranie przechwyconej rozmowy.

"Przestali dostarczać wodę, bez wody tu siedzimy. Ostatnio jest gorąco. Jest upał i chłopaki och... (są w szoku). Są zdołowani. Mundury ciągle mamy te same co jesienią" - słychać na nagraniu.

