Politolog o szczycie w Arabii Saudyjskiej: Policzek dla Władimira Putina

- Spotkanie w Dżuddzie to policzek dla Władimira Putina . Rozmowy pokojowe dotyczyły wojny między Ukrainą i Rosją, a toczone były bez udziału Rosji. To oznacza, że Rosja nie tylko nie ma możliwości do prowadzenia negocjacji, ale i straciła swoją wartość na arenie politycznej - powiedział, cytowany przez agencję Unian.