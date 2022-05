Placówka w wiosce Skoworodyniwka została zniszczona w nocy z piątku na sobotę, gdy rosyjska rakieta trafiła w dach budynku, powodując pożar. Płomienie strawiły wszystkie pomieszczenia muzeum.

Minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko uznał ten atak za "świadomą akcję ideologiczną". Według niego muzeum było oddalone od obiektów infrastruktury i samo stanowiło cel Rosjan.

Jak zaznaczył, do ataku doszło w roku 300-lecia narodzin Skorowody. "To praktycznie świadomy atak na to, przeciw czemu, jak się wydaje, walczy Putin - na ukraińską tożsamość" - oznajmił.

Reklama