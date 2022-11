Ukraina - Rosja Możliwy atak chemiczny na Ukrainę. Rosjanie mogą użyć nowiczoka

O śmierci 10 irańskich instruktorów, którzy szkolili Rosjan z obsługi dronów Shahed-136 informował w październiku izraelski publiczny nadawca KAN. Według źródła w kijowskiej administracji, instruktorzy mieli zginąć na skutek ukraińskiego ostrzału okupowanego Półwyspu Krymskiego.

Do tych doniesień w rozmowie z brytyjskim "The Guardian" odniósł się Ołeksij Daniłow.

- Nie powinieneś być tam, gdzie nie powinieneś. Oni byli na naszym terytorium, nie zaprosiliśmy ich. Jeżeli ich tam nie zaprosiliśmy, współpracują z terrorystami i biorą udział w niszczeniu naszego narodu, to musimy ich zabić - skomentował tym samym potwierdzając śmierć instruktorów.

Reklama

Choć sekretarz nie podał dokładnej liczby zabitych, to podkreślił, że instruktorzy są jednym z głównych celów działań ukraińskiego wojska.

Rosja uderza w energetykę. "Jak broń masowego rażenia"

Ataki za pomocą irańskich dronów i pocisków manewrujących wymierzone są w cywilną infrastrukturę energetyczną. Od środy, w wyniku zmasowanych ostrzałów większość kraju pozbawiona była prądu, a w 15 obwodach pojawiały się problemy z dostawami wody.

- Przez cały dzień trwają naprawy. Stopniowo przywracamy elektryczność, wodę, ogrzewanie i łączność - informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek wieczorem.

Dzień wcześniej na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Zełenski podkreślał, że to, co robi Rosja to "oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości".

- Musimy zrozumieć, co Rosja chce osiągnąć (...) Wykorzystuje energetykę jako broń masowego rażenia. Kiedy mamy temperatury poniżej zera i miliony ludzi bez dostaw energii, ciepła i wody, to jest oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości - powiedział prezydent Ukrainy.