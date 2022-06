- Jeśli tylko otrzymamy obiecane uzbrojenie z Zachodu, to celem numer jeden stanie się dla nas Most Krymski, łączący okupowany Krym z Rosją - oświadczył dowodzący obroną Mikołajowa gen. Dmytro Marczenko w rozmowie z portalem Krym.Realii, czyli krymskim projektem Radia Swoboda.

Atak na Most Krymski: "to żadna tajemnica"

- Mówię to ze stuprocentową pewnością. Nie jest to też żadną tajemnicą ani dla naszych wojskowych, ani dla rosyjskich, podobnie jak dla mieszkańców Ukrainy i Rosji. Powinniśmy po prostu przeciąć ten główny rosyjski kanał przerzutowy rezerw żołnierzy i uzbrojenia. Gdy tylko to się stanie, przeciwnik wpadnie w panikę - dodał generał.

Dowódca wypowiedział się krytycznie na temat ludności zamieszkującej okupowany Krym. - Ci, którzy biegali na Krymie i w Symferopolu z rosyjskimi flagami, szybko zaczną biegać z ukraińskimi. Niestety, takie jest tamtejsze społeczeństwo - ocenił ukraiński dowódca.

20 kwietnia atak na Most Krymski zapowiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. - Jeśli pojawi się możliwość uderzenia na ten cel, oczywiście to zrobimy - podkreślił.

Pentagon: "Poruszymy niebo i ziemię"

Tymczasem rząd USA zadeklarował nową pomoc dla Ukrainy. Szef Pentagonu Lloyd Austin oświadczył, że w nowym programie "Ukraine Security Assistance Initiative" Ukraina otrzyma 18 nowych haubic M777 oraz dwie wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych Harpoon, a także 36 tys. pocisków do tych dział. Pakiet pomocowy ma być wart miliard dolarów.

Dodatkowo wysłane zostaną precyzyjne pociski GMLRS do systemów artylerii rakietowej HIMARS i M270 MLRS oraz sprzęt do łączności i noktowizory.

- Jesteśmy naprawdę skoncentrowani na tym, co ukraińskie przywództwo uważa, że potrzebuje w obecnej walce. Myślę, że wykonaliśmy całkiem dobrą robotę dostarczając te zdolności, ale oczywiście - w wojnie zawsze czegoś brakuje - powiedział szef Pentagonu. Zapewnił również, że Zachód będzie wspierał Ukrainę "tak długo, jak to konieczne".

- Będziemy nadal ciężko pracować, by zapewnić, że robimy co tylko w ludzkich siłach jest możliwe, będziemy poruszać niebo i ziemię, by Ukraińcy dostali zdolności, których potrzebują - powiedział Austin.

Most łączący Krym z Rosją

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim.

Połączenie jest wykorzystywane do transportu rosyjskich żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.