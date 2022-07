Most Antonowski w Chersoniu po nocnym ataku sił ukraińskich

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły precyzyjne ataki na most Antonowski w pobliżu okupowanego Chersonia - przekazała w środę Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe. Choć most nie uległ zawaleniu, to został znacznie uszkodzony. Rosjanie zamknęli go dla ruchu.

Zdjęcie Uszkodzony most w Chersonu. W sieci pojawiają się nagrania i zdjęcia / Telegram/Збройні Сили України. Війна з окупантами /