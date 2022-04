"Dzisiaj ok. 8 rano doszło do samolikwidacji mostu kolejowego. Przez ten most okupanci dostarczali uzbrojenie i paliwo z Krymu" - napisano w komunikacie, który opublikowany został na Telegramie.

"Samolikwidacja mostu" pod Melitopolem

Jak przekazał przedstawiciel władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk, "po samozniszczeniu mostu Moskale wpadli w panikę". Strona ukraińska tłumaczy, że do rosyjskich żołnierzy dotarło, że "dosięgniemy ich wszędzie" - napisał.

Jakymiwka to miejscowość niedaleko Melitopola. Część obwodu zaporoskiego jest okupowana przez siły rosyjskie.

To kolejna strata Rosjan w ostatnich godzinach. Wcześniej w czwartek Siły Zbrojne Ukrainy przekazały informację o odbiciu miejscowości Kutuziwka na wschód od Charkowa.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

