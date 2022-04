Ukraina - Rosja Zełenski: Matki rosyjskich żołnierzy powinny to zobaczyć

Ciała na ulicach, zgliszcza i zniszczenia - tak po najeździe Rosjan wygląda podkijowska Bucza. W mieście trwały zacięte walki. Blisko 300 osób trzeba było pochować w zbiorowych grobach - powiedział mer miasta Anatolij Fedoruk. Jak wskazał, wszyscy zabici mieli ślady po rosyjskich kulach.

Zdjęcia i nagrania z Buczy są wstrząsające.

Morawiecki: Sprawcy tych zbrodni muszą zostać ukarani

Do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki. "Zbrodnie, których Rosjanie dopuścili się na blisko 300 mieszkańcach Buczy i w innych miastach wokół Kijowa, trzeba nazwać ludobójstwem i jak ludobójstwo rozliczyć" - napisał w mediach społecznościowych. Swój komentarz zamieścił w języku polskim i angielskim.

"Wszyscy sprawcy tych zbrodni - zarówno pośredni, jak i bezpośredni - muszą zostać surowo ukarani przez międzynarodowe trybunały" - wskazał szef polskiego rządu.

"Masakra w Buczy to więcej niż sygnał alarmowy dla Europy i całego świata. To rozdzierający krzyk o sprawiedliwość, o wolność, o prawo do życia. O podstawowe i uniwersalne wartości" - czytamy we wpisie premiera.

Premier: Konfiskata majątków, zerwanie stosunków handlowych, sankcje

Jak pisze Morawiecki, "Unia Europejska musi skonfiskować majątek Rosji w bankach zachodniej Europy i skonfiskować majątek rosyjskich oligarchów".

"Unia musi jak najszybciej zerwać wszystkie handlowe stosunki z Rosją. Europejskie pieniądze muszą przestać płynąć na Kreml. Bandycki i coraz bardziej totalitarny reżim Putina zasługuje tylko na jedno - na takie SANKCJE, KTÓRE WRESZCIE ZACZNĄ DZIAŁAĆ!" (pisownia oryginalna) - wylicza premier.

Jak dalej wskazuje, "Ukraina musi dostać więcej broni, żeby mogła bronić dzieci i kobiety z Buczy, z Mariupola i setek innych miejsc".

"To nasz polityczny i moralny obowiązek. Dość lawirowania i fałszywych gestów. Dość!" - pisze premier.

Dalej zwraca się do Ursuli von der Leyen i Charlesa Michela. "Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej! Panie Przewodniczący Rady Europejskiej! Domagam się jak najszybszego zwołania Rady Europejskiej w sprawie zbrodni rosyjskich i w sprawie SKUTECZNYCH SANKCJI" - wskazuje.