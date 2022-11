- Rosja systematycznie wykorzystuje bezpieczeństwo żywnościowe jako broń, celowo niszcząc zapasy. Używanie głodu jako broni przypomina nam najciemniejsze dni radzieckiej historii. Kreml stara się obarczyć Zachód winą za kryzys żywnościowy, który sprowokował i zaaranżował, aby wywrzeć na nas presję do zniesienia sankcji. Nie możemy poddać się rosyjskiemu szantażowi - powiedział Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu.

Ukraina i pomoc z UE. Morawiecki: Przyjmuję inicjatywę KE

Jak zaznaczył, ostatnie wydarzenia pokazały, jak niepewny jest szlak morski i musimy zapewnić sprawne funkcjonowanie Korytarzy Solidarności. - Obecne instrumenty finansowe UE nie zostały zaprojektowane w celu radzenia sobie ze specyfiką i pilnością tej sytuacji. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Komisji dotyczącą zapewnienia dodatkowych mechanizmów finansowania UE dla rozwoju infrastruktury granicznej UE - Ukraina - dodał.

- Musimy też pamiętać, że Rosja nie rezygnuje ze swojej wrogiej propagandy. Regiony najbardziej dotknięte kryzysem żywnościowym są zalewane fałszywymi rosyjskimi narracjami. Dlatego musimy kontynuować prace nad skutecznym wdrożeniem Korytarzy Solidarności, ale jednocześnie podwoić nasze wysiłki na rzecz przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji w najbardziej wrażliwych częściach świata - wskazał premier.

Ukraina a pomoc z UE. Miliard euro dofinansowania

Komisja Europejska, Polska, Czechy, Rumunia, Słowacja, Republiki Mołdawii i Ukraina oaz EBi, EBOR i Bank Światowy we wspólnej deklaracji zapowiedziały w piątek po południu 1 mld euro na wsparcie eksportu produktów rolnych, w tym zbóż z Ukrainy. "W ramach odpowiedzi Unii Europejskiej na rosyjską agresję na Ukrainę Komisja Europejska i sąsiadujące z nią państwa członkowskie UE utworzyły 12 maja 2022 r. Korytarze Solidarności UE-Ukraina. Korytarze Solidarności to kluczowe korytarze dla ukraińskiego eksportu rolnego, a także eksportu i importu innych towarów" - wskazują autorzy deklaracji.

Podkreślają, że Rosja celowo atakuje produkcję rolną oraz eksport z Ukrainy i blokuje bezpieczne przejście do i z ukraińskich portów Morza Czarnego. To spowodowało wzrost światowych cen zbóż, stworzyło niepewność żywnościową na całym świecie i naraziło na ryzyko źródła utrzymania milionów ludzi, którzy polegają na tych zbożach.

Dlatego - jak wskazują - Unia Europejska (ze środków unijnych) w trybie pilnym przeznaczy 250 mln euro w grantach na wzmocnienie Korytarzy Solidarności. KE i państwa UE podejmą też działania w sprawie usprawnienia ruchu przez przejścia graniczne z Ukrainą. W najbliższej przyszłości środki na zwiększenie przepustowości Korytarzy Solidarności mają być zainwestowane z unijnego mechanizmu Łącząc Europę (50 mln euro).

Co więcej, Europejski Bank Inwestycyjny ma zainwestować do 300 mln euro do końca 2023 r. w projekty odpowiadające celom Korytarzy Solidarności, a Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 300 mln euro w latach 2022-2023. Środki na ten cel ma przeznaczyć również Bank Światowy - do 100 mln euro w 2023 r.