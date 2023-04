Pomoc wojskowa Chin dla Rosji byłaby przekroczeniem Rubikonu jeśli chodzi o relację USA i Chin - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla NBC News. Ocenił też, że Władimir Putin ma poparcie Rosjan podobne do tego, jakim cieszył się w Niemczech Hitler, dlatego wojna na Ukrainie może potrwać długie lata.

Morawiecki o pomocy wojskowej Chin dla Rosji: To jest rodzaj czerwonej linii

- Myślę, że to jest rodzaj czerwonej linii, Rubikonu dla relacji między USA i Chinami - powiedział Morawiecki w programie "Meet the Press", odnosząc się do zaniepokojenia i ostrzeżeń Waszyngtonu na temat potencjalnych dostaw chińskiej broni do Rosji.

Premier ocenił też, że zbliżanie się Rosji i Chin to poważny problem i może to być "pierwszym krokiem w kierunku sojuszu, co byłoby dużym zagrożeniem". Zwrócił przy tym uwagę na słowa wypowiedziane przez przywódcę ChRL Xi Jinpinga przy pożegnaniu z Władimirem Putinem podczas jego wizyty w Moskwie. Powiedział, że mają teraz szansę na zmianę porządku, który został stworzony 100 lat temu. To brzmi dość poważnie - powiedział Morawiecki.

Premier Morawiecki w USA: Nie można lekceważyć siły rosyjskiej armii

Pytany przez dziennikarkę Kristen Welker czy uważa, że wojna na Ukrainie może potrwać nawet kilka lat, szef rządu odpowiedział twierdząco.

- Rosja ma ogromne zasoby naturalne, zasoby ludzkie, cierpliwe społeczeństwo i opinię publiczną. Zdecydowana większość rosyjskiej opinii publicznej popiera Putina, co nie różni się dużo od sytuacji w latach 30., kiedy niemieckie społeczeństwo popierało Hitlera - argumentował premier. Dodał, że to powoduje, iż sytuacja Putina jest łatwiejsza od tej, z którą muszą się mierzyć zachodni przywódcy.

Premier zaznaczył, że choć Ukraińcy walczą zaciekle, to nie można lekceważyć siły rosyjskiej armii. - Dlatego właśnie musimy przygotować się na dłuższą wojnę - oznajmił.

Pytany o domniemane ukraińskie ataki wewnątrz Rosji, Morawiecki stwierdził, że nie ma na ich temat konkretnej wiedzy, ale Ukraina ma prawo do prowadzenia takich działań i nie stanowi to pogwałcenia żadnych porozumień z państwami ją wspierającymi. Dodał przy tym, że nie martwi się zbytnio o to, że takie ataki doprowadzą do bezpośredniej wojny NATO z Rosją, bo "Rosja przegrałaby taką wojnę bardzo szybko i Kreml o tym wie". Premier ocenił też, że mimo wewnętrznych sporów na Kremlu oraz błędów na polu bitwy, władza Putina i jego pozycja nadal są mocne.

Morawiecki w USA o wojnie w Ukrainie: Nie wszyscy w Europie rozumieją dobrze wagę konfliktu

Odnosząc się do kwestii przekazania Ukrainie samolotów F-16, Morawiecki stwierdził, że podczas rozmów w Białym Domu z wiceprezydent Kamalą Harris nie dostrzegł zmiany stanowiska USA oraz, że Polska też nie ma planów oddawania swoich F-16. Zauważył jednak, że w ciągu ostatniego roku wydarzyło się wiele rzeczy, które wydawały się poprzednio nieosiągalne, jak np. przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE, czy dostawy zachodnich czołgów.

Ocenił też, że zarówno wiceprezydent Harris, jak i prezydent Biden świadomi są historycznej wagi konfliktu, ale że "może nie wszyscy w Europie Zachodniej rozumieją ją równie dobrze". Dodał, że jeśli Ukraina przegra wojnę, "stracimy pokój i stabilność na dekady".

Komentując wydanie przez Berlin zgody na transfer pochodzących pierwotnie z Niemiec polskich Migów-29 na Ukrainę, szef polskiego rządu stwierdził, że nie jest zaskoczony tą decyzją, ale też nie zamierza też Niemcom szczególnie dziękować, bo jest to ich obowiązek w świetle ich wcześniejszej błędnej postawy wobec Rosji i współpracy w kwestii energetyki i gazociągów Nord Stream. - Bez tych dwóch systemów gazociągów, Putin prawdopodobnie nie zaatakowałby Ukrainy - przekonywał premier.